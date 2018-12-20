Биохакер из Франции вколол себе ДНК Библии и Корана

Подросток Адриен Локателли из Франции зашифровал отрывки из Корана и Библии, пишет портал Iflscience. Он в одиночку превратил священные писания в последовательность нуклеотидов.

«Последние исследования показали, что любую информацию можно зашифровать с помощью ДНК и хранить в таком виде. Я стал первым живым существом, в котором хранится текст. Это очень символично, даже если и не несет никакой пользы», — заявил биохакер.

Для ДНК-кода он выбрал еврейские имена из Книги Бытия, кроме героев стихов с 2:10 по 2:14 и 7:1 до 7:5. Они показались ему «противоречивыми». Затем он зашифровал 13 главу Корана, синтезировал макромолекулы и сделал себе укол в ногу.

После этого нога у молодого человека немного опухла, но других побочных эффектов не было. Однако научное сообщество не поддержало молодого биохакера.

«Дорогие биохакеры и прочие. Пожалуйста, остановитесь. Вы идиоты», — написал у себя в Twitter Айзек Стоунер, глава компании, занимающейся исследованиями сопротивляемости к антибиотикам.