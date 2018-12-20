В Yota Lab открылся образовательный центр «Инжинириум»

Теперь на базе открытой лаборатории Yota Lab дети смогут обучаться программированию, 3D-моделированию и робототехнике, то есть пройти подготовку к профессиям будущего. Программы направлены на детей от 7 до 17 лет и дают возможность попробовать себя в роли инженеров, программистов, технологов и промышленных дизайнеров через исследовательскую работу, творчество и интересные проекты. «Открытие учебного центра – это новый, прогрессивный подход к дополнительному образованию школьников», – говорит руководитель проекта «Инжинириум» Маргарита Стоянова.

«Инжинириум» состоит из 20+ курсов, направленных на создание нового поколения молодых инженеров. В распоряжении учеников новейшее оборудование, среди которого 3D-принтеры, лазерные станки, электронные микроскопы и даже квадрокоптеры DJI Phantom 4.