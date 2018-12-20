В Yota Lab открылся образовательный центр «Инжинириум»
19 декабря в Yota Lab открылся первый в Санкт-Петербурге филиал курсов «Инжинириум», основанных МГТУ им. Н.Э. Баумана.
Теперь на базе открытой лаборатории Yota Lab дети смогут обучаться программированию, 3D-моделированию и робототехнике, то есть пройти подготовку к профессиям будущего. Программы направлены на детей от 7 до 17 лет и дают возможность попробовать себя в роли инженеров, программистов, технологов и промышленных дизайнеров через исследовательскую работу, творчество и интересные проекты. «Открытие учебного центра – это новый, прогрессивный подход к дополнительному образованию школьников», – говорит руководитель проекта «Инжинириум» Маргарита Стоянова.
«Инжинириум» состоит из 20+ курсов, направленных на создание нового поколения молодых инженеров. В распоряжении учеников новейшее оборудование, среди которого 3D-принтеры, лазерные станки, электронные микроскопы и даже квадрокоптеры DJI Phantom 4.
Занятия в Санкт-Петербурге проходят в Планетарии №1, его основатель Евгений Гудов так комментирует открытие образовательного центра: «Открытая лаборатория Yota Lab и Планетарий №1 – это как раз те площадки в Санкт-Петербурге, на которых можно не просто наблюдать за тем, как работают резиденты лаборатории, но и общаться с ними напрямую, вникать в суть технологичных проектов и принимать в них непосредственное участие. Здесь у детей есть уникальный шанс использовать современную технику и выбирать направления для будущего развития, поэтому для нас сотрудничество с «Инжинириум» – большой шаг вперед.
Подробнее о программе курсов можно узнать на сайте.
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