«Дом Бенуа» разыгрывает грант на обучение по менеджменту и маркетингу в области искусств

Образовательный центр «Дома Бенуа» разыгрывает грант на обучение по курсу «Маркетинг и коммуникации культурных проектов». Курс рассчитан на тех, кто планирует работать в сфере культуры: с музеями, гелереями, арт-кластерами или концертными площадками, а также хочет погрузиться в область менеджмента и маркетинга и применить эти знания в работе с арт-институциями.

Среди преподавателей курса — ведущие специалисты из Третьяковской Галереи, Театра «Скороход», ВШЭ, Лахта Центра, Pop-up театра, SPN Communications и других культурных организаций, а также спикеры Санкт-Петербургского Международного Культурного Форума: Агния Миргородская (RIBOCA) и

Anne Torreggiani (The Audience Agency).

Для того, чтобы подать заявку на грант, необходимо прислать на почту info@centrbenua.ru свое видеообращение (максимум на 3 минуты), в котором вы рассказываете о своем профессиональном опыте или обучении, планах профессионального развития и о том, как данный курс поможет в реализации этих планов.

Заявки принимаются до 27 октября. Итоги будут объявлены 29 октября. Подробности можно узнать здесь.