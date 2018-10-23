Мариинский театр открыл собственную школу. Идет набор на курс для гримеров-постижеров

Мариинский театр открыл свою Высшую школу музыкального и театрального искусства, где открыт набор на первый курс для гримеров-постижеров со специализацией по парикам и шиньонам.

Среди преподавателей курса — главный специалист по театральному гриму театра, лауреат премии Луначарского и автор книги «Грим: Учебное пособие» Светлана Непейвода, заведующая мужским гримерным отделением Мариинского театра Жанна Усачева и начальник постижерного участка отделочного цеха ХПК Ольга Алексеева.