Мариинский театр открыл собственную школу. Идет набор на курс для гримеров-постижеров
Мариинский театр открыл свою Высшую школу музыкального и театрального искусства, где открыт набор на первый курс для гримеров-постижеров со специализацией по парикам и шиньонам.
Среди преподавателей курса — главный специалист по театральному гриму театра, лауреат премии Луначарского и автор книги «Грим: Учебное пособие» Светлана Непейвода, заведующая мужским гримерным отделением Мариинского театра Жанна Усачева и начальник постижерного участка отделочного цеха ХПК Ольга Алексеева.
Старт занятий в ноябре 2018 года, срок обучения — 8 месяцев, зачисление происходит после вступительного собеседования. Стоимость обучения — 12400 рублей в месяц, по окончании выдается диплом о профессиональной переподготовке. Общежитие, а также стипендии учащимся не предоставляются.
Заявки принимаются до 1 ноября. В электронном виде ее можно скачать здесь. Заполнить и отправить заявку необходимо по почте: info@mths.ru. Подробности о курсе можно узнать здесь.
Фото: Руслан Шамуков, Наташа Разина
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