Черные дыры, свобода слова в сети и Dota: в Петербурге пройдет Science Slam с молодыми учеными
24 октября в «Зале ожидания» пройдет новый Science Slam, в рамках которого выступят молодые петербургские ученые.
Среди участников — научный сотрудник Центра исследований науки и технологий Европейского университета в Петербурге Николай Руденко. Он расскажет о том, кому на самом деле нужны беспилотные автомобили. От исследовательницы в группах «Прикладное машинное обучение и глубинное обучение» и «Агентные системы и обучение с подкреплением» JetBrains Александры Малышевой гости узнают, зачем обучать компьютер игре в Dota.
На то, чтобы представить свое исследование, у каждого слэмера есть 10 минут. Победителя зрители определят аплодисментами.
Помимо этого ученые расскажут, как увидеть черную дыру, как палеонтологи ищут родственников среди древнизх существ, если никто не знает, как они выглядели на самом деле и как эти исследования меняют представления об окружающем мире, а также что такое «свобода слова» в сети.
Приглашенным гостей также станет Никита Жуков, врач-невролог, психиатр, автор сайта Encyclopatia.ru и серии книг «Модицина». Он расскажет о диетах и переедании. Каждому «слэмеру» дается 10 минут на выступление. Победитель определяется аплодисментами зрителей.
Начало в 20:00. Билеты можно приобрести здесь.
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