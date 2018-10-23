Черные дыры, свобода слова в сети и Dota: в Петербурге пройдет Science Slam с молодыми учеными

24 октября в «Зале ожидания» пройдет новый Science Slam, в рамках которого выступят молодые петербургские ученые.

Среди участников — научный сотрудник Центра исследований науки и технологий Европейского университета в Петербурге Николай Руденко. Он расскажет о том, кому на самом деле нужны беспилотные автомобили. От исследовательницы в группах «Прикладное машинное обучение и глубинное обучение» и «Агентные системы и обучение с подкреплением» JetBrains Александры Малышевой гости узнают, зачем обучать компьютер игре в Dota.

На то, чтобы представить свое исследование, у каждого слэмера есть 10 минут. Победителя зрители определят аплодисментами.