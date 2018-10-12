В Швеции вручили альтернативную Нобелевскую премию по литературе, которая заменила основную премию из-за череды скандалов. Нобелевский комитет перенес вручение премии по литературе на следующий год.

Лауреатом стала французская писательница гваделупского происхождения Мариз Конде. Среди ее работ выделяют романы «Я — Титуба, черная ведьма Салема» (1986), «Сегу» (1987), «Наветренные высоты» (1998) и другие. Конде получила награду за описанные в ее книгах «ужасы колониализма и хаос постколониализма».

Японский писатель Харуки Мураками отказался от участия в альтернативной премии по литературе. Конкуренцию Конде составляли Нил Гейман и Ким Тхуи, автор канадско-вьетнамского происхождения.

Скандал в Ноблевском комитете возник в прошлом году, когда один из организаторов премии начал внутреннее расследование деятельности супруга члена академии. Его подозревали в сексуальных домогательствах и распространении конфиденциальных данных. .