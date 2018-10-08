СПбГУ возглавил рейтинг самых популярных российских вузов среди иностранцев

Появился рейтинг российских вузов, которые пользуются наибольшей популярностью у иностранных абитуриентов. Топ составило Россотрудничество.

Возглавил рейтинг СПБГУ — в 2018/19 учебном году в петербургский университет захотели поступить 4200 иностранцев. Вторую строчку рейтинга занимает Российский университет дружбы народов (Москва) , куда поступило 3378 заявок от иностранных абитуриентов. Замыкает тройку лидеров Казанский (Приволжский) федеральный университет (2194 заявки).

В пятерку также вошли «Высшая школа экономики» (2032 заявки) и Уральский федеральный университет (1615 заявок).

Что касается специальностей, то самыми популярными стали «Лечебное дело» (4854 заявки), «Экономика» (2777 заявок) и «Международные отношения» (1601 заявка).