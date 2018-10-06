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Петербургская филармония запустила «Музиторий» с лекциями о дирижерах и влиянии музыки на людей

Петербургская филармония им. Шостаковича запустила образовательный проект «Музиторий». Он будет состоять из трех модулей, пишет издание «Бумага».

Первый лекционный цикл называется «Музыка +». Он уже начался и продлится до апреля 2019 года. Второй цикл расскажет о музыке, как языке эмоций – он стартует в январе. Третий модуль будет публиковаться онлайн в формате видео.

В рамках первой лекции нейролингвист Татьяна Черниговская рассказала о том, чем отличает мозг музыкантов, которые играют на различных инструментах и почему музыке необходимо учить с раннего детства. 

На следующий лекциях искусствовед Татьяна Букина расскажет, как музыка влияет на поведение людей, а музыкальный критик Ая Макарова объяснит, почему в оркестрах и среди дирижеров так мало женщин. 

Также планируются лекции о связи музыки с архитектурой, точными науками, магией и деньгами. За расписанием можно следить здесь. Количество мест ограничено, так что нужно успеть записаться. 

 

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