Во время строительства трассы М-11 случайно раскопали археологические находки. Самой ранней 3000 лет

Во время строительных работ на трассе M-11 Москва-Петербург у поселка Войскорово рабочие обнаружили археологические находки разных эпох. По предварительным данным, наиболее ранним из них более 3000 лет.

Как сообщает «Автодор», работы на участке семь и восемь (от 543-го до 684-го км на подходе к Петербургу), приостановлено. Как отмечается на сайте компании, первоначально Комитет по культуре Ленинградской области выдал подтверждение об отсутствии в полосе отвода автомобильной дороги археологических памятников и никто не подозревал, что в земле на участке могут храниться подобные объекты.