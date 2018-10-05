Во время строительства трассы М-11 случайно раскопали археологические находки. Самой ранней 3000 лет
Во время строительных работ на трассе M-11 Москва-Петербург у поселка Войскорово рабочие обнаружили археологические находки разных эпох. По предварительным данным, наиболее ранним из них более 3000 лет.
Как сообщает «Автодор», работы на участке семь и восемь (от 543-го до 684-го км на подходе к Петербургу), приостановлено. Как отмечается на сайте компании, первоначально Комитет по культуре Ленинградской области выдал подтверждение об отсутствии в полосе отвода автомобильной дороги археологических памятников и никто не подозревал, что в земле на участке могут храниться подобные объекты.
Если на пути дорожных строителей встречается такой памятник археологии, то строительство необходимо приостановить, памятник нужно полностью раскопать и исследовать, и занимаются этим не строители, а историки. Таково требование статьи 36 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ №73», и это правильно, так как объекты истории и культуры необходимо бережно сохранять.
Кроме того, найдены следы славянской колонизации местности примерно 14-15 веков, например, характерные для славян керамические сосуды, пряслица, ножи, украшения. В северной части поселения обнаружено большое количество предметов более позднего времени - 16-19 веков, а также военные сооружения времен Великой Отечественной: блиндажи, окопы, линии связи.
Ранее стало известно, что на трасса М-11 построят первые в России криозаправки со сжиженным природным газом.
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