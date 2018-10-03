Стало известно, кто получил Нобелевскую премию по химии-2018

В 2018 году Нобелевскую премию по химии получили Фрэнсис Арнольд, Джордж Смит и Грегори Уинтер за работу с ферментами, пептидами и антителами.

Арнольд получил премию «за направленную эволюцию ферментов», а Смит и Уинтер — «за фаговый дисплей пептидов и антител». Фаговый дисплей — метод изучения пептидов и антител, при котором используют бактериофаги, чтобы соотнести белки и генетическую информацию, кодирующую их.

Нобелевскую премию по физике в этом году получили Артур Эшкин за изобретение оптических пинцетов и их применение в биологических системах, а также Жерар Муру и Донна Стрикланд — за изобретение метода генерации ультракоротких высокоинтенсивных оптических импульсов. При этом Донна Стрикланд стала третьей женщиной, получившей Нобелевскую премию по физике.

1 октября Нобелевский комитет назвал имена лауреатов премии по физиологии и медицине в 2018 году. Ими стали американец Джеймс Эллисон и японец Тасуку Хендзе. Ученые получили премию за разработки в области имуннотерапии рака — открытие контрольных точек иммунного ответа, которые останавливают развитие иммунной реакции на опухоль. В Нобелевском комитете отметили, что их открытия совершили настоящую революцию в лечении онкологических заболеваний.