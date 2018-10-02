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Одним из спонсоров Европейского университета оказался Роман Абрамович

Роман Абрамович, Владимир Потанин и Михаил Гуцериев оказались спонсорами Европейского университета. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу Счетной палаты РФ, члена попечительского совета вуза в Петербурге Алексея Кудрина.  

Кудрин отметил, что эти бизнесмены «оказывали поддержку в эти непростые полтора года». Напомним, Европейский университет в марте 2017 года по решению суда лишили лицензии, после того как Рособрнадзор выявил нарушения в работе вуза. Также учебное заведение выселили из особняка Кушелева-Безбородко, которое он занимал. Студенты и преподаватели  выходили с пикетами в защиту учебного заведения.

«Мне больше негде учиться!» — монологи студентов Европейского Университета о причинах закрытия вуза

Рособрнадзор вернул образовательную лицензию Европейскому университету в начале августа. Сейчас вуз может вести образовательную деятельность по девяти программам.

2 августа ректор ЕУ и номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Николай Вахтин решил покинуть свой пост. Он намерен вернуться к научной работе. Его место займет проректор ЕУ Вадим Волков.


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