Одним из спонсоров Европейского университета оказался Роман Абрамович
Роман Абрамович, Владимир Потанин и Михаил Гуцериев оказались спонсорами Европейского университета. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу Счетной палаты РФ, члена попечительского совета вуза в Петербурге Алексея Кудрина.
Кудрин отметил, что эти бизнесмены «оказывали поддержку в эти непростые полтора года». Напомним, Европейский университет в марте 2017 года по решению суда лишили лицензии, после того как Рособрнадзор выявил нарушения в работе вуза. Также учебное заведение выселили из особняка Кушелева-Безбородко, которое он занимал. Студенты и преподаватели выходили с пикетами в защиту учебного заведения.
Рособрнадзор вернул образовательную лицензию Европейскому университету в начале августа. Сейчас вуз может вести образовательную деятельность по девяти программам.
2 августа ректор ЕУ и номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Николай Вахтин решил покинуть свой пост. Он намерен вернуться к научной работе. Его место займет проректор ЕУ Вадим Волков.
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