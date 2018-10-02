Одним из спонсоров Европейского университета оказался Роман Абрамович

Роман Абрамович, Владимир Потанин и Михаил Гуцериев оказались спонсорами Европейского университета. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу Счетной палаты РФ, члена попечительского совета вуза в Петербурге Алексея Кудрина.

Кудрин отметил, что эти бизнесмены «оказывали поддержку в эти непростые полтора года». Напомним, Европейский университет в марте 2017 года по решению суда лишили лицензии, после того как Рособрнадзор выявил нарушения в работе вуза. Также учебное заведение выселили из особняка Кушелева-Безбородко, которое он занимал. Студенты и преподаватели выходили с пикетами в защиту учебного заведения.