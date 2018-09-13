Античный театр и современные зомби: в БДТ запускают новый цикл лекций о культуре и искусстве

16 сентября БДТ запускает новый цикл совместных лекций о культуре и искусстве вместе с центром «Прагмема».

Как рассказали «Собака.ru» в пресс-службе театра, темы лекций подобраны таким образом, что каждая из них раскрывает жизнь и искусство с особого, неизвестного ранее ракурса: от истории античного театра и восприятии греческих мифов до еврейской темы в музыке Шостаковича и зомби как воплощении героя современности.

Лекции будут читать филолог Светлана Адоньева, фольклорист Инна Веселова, искусствовед Николай Громов, директор Института русской литературы Валентин Головин, музыковед Иосиф Райскин, художественный руководитель Электротеатра «Станиславский» Борис Юхананов, этномузыколог Евгения Хаздан и многие другие.

Расписание и более подробную информацию можно узнать здесь. Лекции проходят в буфете Основной сцены БДТ на набережной реки Фонтанки, 65. Цена билета — 150 рублей. Информация о билетах — в кассах театра и на сайте.