СПбГУ вошел в мировой рейтинг по трудоустройству выпускников

Компания QS Quacquarelli Symonds выпустила рейтинг 500 университетов мира по качеству трудоустройства выпускников, в который попали 11 российских вузов.

Самую высокую строчку занимает МГУ им. Ломоносова (101–110 место), СПБГУ расположился на 161-170 (опустившись по сравнению с прошлым годом). Московский и петербургский университеты вошли в мировой рейтинг в категории «Успешность выпускников». Помимо них в список попали МГТУ им. Н.Э.Баумана, МФТИ, МИФИ, МИСИС, Новосибирский государственный технический университет, Новосибирский госуниверситет и Российский экономический университет имени Г.В.Плеханова.

Возглавил топ Массачусетский технологический институт (MIT). В верхних строчках также оказались Стэнфордский, Калифорнийский, Гарвардский и Сиднейский университеты.