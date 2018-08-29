Вступительные экзамены в Европейском университете начнутся 13 сентября

Вступительные экзамены в магистратуру Европейского университета, где 24 августа стартовала приемная кампания, начнутся 13 сентября. Об этом во вторник сообщает ТАСС со ссылкой на официальное письмо вуза.

«Вступительные испытания пройдут с 13 сентября по 19 сентября 2018 года. Резервный день — 20 сентября», — указано в письме. В Европейском университете отмечают, что магистранты, отчисленные из-за потери вузами лицензии, могут восстановиться на второй курс своих программ в течение 5 лет с момента объявления приема. Вуз будет принимать необходимые для этого документы до 12 сентября. Занятия начнутся 1 октября.

2 августа ректор ЕУ и номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Николай Вахтин решил покинуть свой пост. Он намерен вернуться к научной работе. Его место займет проректор ЕУ Вадим Волков.

Напомним, Европейский университет в марте 2017 года по решению суда лишили лицензии, после того как Рособрнадзор выявил нарушения в работе вуза. Также учебное заведение выселили из особняка Кушелева-Безбородко, которое он занимал. Студенты и преподаватели выходили с пикетами в защиту учебного заведения. 4 июля 2018 года Европейский университет направил в Рособрнадзор заявление на получение новой лицензии. 10 августа стало известно, что оно было удовлетворено. Теперь же обучение будет проходить в здании на Шпалерной улице, в историческом центре Петербурга.

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