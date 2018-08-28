Студенты всех вузов России смогут получить военные звания без призыва в армию

Студенты всех российских вузов смогут получить военные звания без прохождения срочной службы в армии, пишут «Известия». Это коснется даже тех учебных заведений, где нет военной кафедры. Обучение военной специальности будет проводиться в центрах при других вузах.

Программа рассчитана на будущих сержантов или рядовых запаса, но не на офицеров. В случае если студенты захотят служить в армии уже после прохождения обучения, они смогут подписать контракт с Минобороны на три года.

Первым университетом, который подключат к программе, станет Военно-инженерный институт Сибирского федерального университета. Со временем нововведение распространится и на остальные российские вузы.

Для того, чтобы попасть на обучение, студентам необходимо будет пройти медицинский осмотр. Занятия будут проводить пять раз в неделю в течение 1,5-2 лет. По окончании курса учащиеся получат дипломы и военный билет с указанием звания и специальности.