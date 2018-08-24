В Европейском университете стартовала приемная кампания

24 августа Европейский университет начал приемную кампанию, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя аппарата ректора вуза Аллу Самолетову. Изначально прием студентов должны были начать 21 августа, но его пришлось отложить, так как вуз ждал оригинала образовательной лицензии.

Правила приема скоро должны опубликовать на сайте вуза. Кампания продлиться до 12 сентября, а учебный год начнется с 1 октября. Абитуриенты могут поступить на 13 магистерских направлений ЕУ.

Рособрнадзор вернул образовательную лицензию Европейскому университету в начале августа. Сейчас вуз может вести образовательную деятельность по девяти программам.

2 августа ректор ЕУ и номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Николай Вахтин решил покинуть свой пост. Он намерен вернуться к научной работе. Его место займет проректор ЕУ Вадим Волков.

Напомним, Европейский университет в марте 2017 года по решению суда лишили лицензии, после того как Рособрнадзор выявил нарушения в работе вуза. Также учебное заведение выселили из особняка Кушелева-Безбородко, которое он занимал. Студенты и преподаватели выходили с пикетами в защиту учебного заведения.

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