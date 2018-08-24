В Петербурге откроется первый Университет мемологии
В Петербурге откроется первый Университет мемологии, правда всего на один день в Юсуповском саду. Запуск случится 2 сентября в рамках научного пикника Университета детей. Как обещают организаторы, любой желающий сможет разобраться в истории, систематике и морфологии интернет-мемов, а самое главное — получить диплом по специальности «мемолог».
Проект «Университет детей» впервые в этом году проведет фестиваль-пикник под открытым небом. Помимо изучения мемов обещают научно-просветительские конференции, интерактивные занятия и увлекательные игры.
Курс для детей организован при поддержке паблика «Лентач». Его ведущие: шеф-редактор паблика Тарас Сычёв и редактор Мария Параскун. Занятия пройдут в Большом шатре мастер-классов 2 сентября в 16:00 и 18:00.
В программе также заявлены лекции главного редактора Arzamas, выступления музыкантов СБПЧ и АИГЕЛ и стрит-фуд от лучших кафе и ресторанов с улицы Рубинштейна.
Добавим, что за несколько последних лет в России участились случаи возбуждения уголовных дела из-за репостов мемов и комментариев в соцсетях. Чаще всего это касается пользователей «ВКонтакте». Подробнее о таких судебных делах, а также о том, как обезопасить себя и что удалить со своей страницы — читайте тут.
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