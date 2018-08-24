В Петербурге откроется первый Университет мемологии, правда всего на один день в Юсуповском саду. Запуск случится 2 сентября в рамках научного пикника Университета детей. Как обещают организаторы, любой желающий сможет разобраться в истории, систематике и морфологии интернет-мемов, а самое главное — получить диплом по специальности «мемолог».

Проект «Университет детей» впервые в этом году проведет фестиваль-пикник под открытым небом. Помимо изучения мемов обещают научно-просветительские конференции, интерактивные занятия и увлекательные игры.

Курс для детей организован при поддержке паблика «Лентач». Его ведущие: шеф-редактор паблика Тарас Сычёв и редактор Мария Параскун. Занятия пройдут в Большом шатре мастер-классов 2 сентября в 16:00 и 18:00.