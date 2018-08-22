Европейский университет отложил начало приема студентов

Европейский университет отложил начало приемной кампании, которая должна была начаться 21 августа. Об этом сообщила Алла Самолетова, руководитель аппарата ректора вуза.

«Дорогие коллеги! По закону вуз не имеет права объявлять прием, пока не имеет на руках оригинал лицензии. Этот оригинал должны в ближайшие дни доставить из Москвы. Оставайтесь, пожалуйста, на связи с нами и следите за нашими новостями», — пишет Самолетова.

Приемная кампания на магистерские программы ЕУ продлится до 12 сентября. Учебный год должен начаться 1 октября.

Рособрнадзор вернул образовательную лицензию Европейскому университету в начале августа. Сейчас вуз может вести образовательную деятельность по девяти программам.

2 августа ректор ЕУ и номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Николай Вахтин решил покинуть свой пост. Он намерен вернуться к научной работе. Его место займет проректор ЕУ Вадим Волков.

Напомним, Европейский университет в марте 2017 года по решению суда лишили лицензии, после того как Рособрнадзор выявил нарушения в работе вуза. Также учебное заведение выселили из особняка Кушелева-Безбородко, которое он занимал. Студенты и преподаватели выходили с пикетами в защиту учебного заведения.

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