Школьная сборная ИТМО победила на олимпиаде RobotChallenge-2018

Петербургские школьники взяли золото на олимпиаде по робототехнике RobotChallenge-2018, которая проходила с 10 по 12 августа в Пекине. Как сообщает пресс-служба ИТМО, участники разработали робота, с помощью которого можно очищать Арктику от мусора.

Школьная сборная ИТМО впервые принимала участие в этом мероприятии. Ребята обошли команды из более чем 60 стран. В состав сборной вошли ученик и выпускник президентского физико-математического лицея № 239 Василий Дунаев и Даниил Павлов, а также студент колледжа при Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете Даниил Мартынов.

Проект сборной ИТМО называется «Чистая Арктика». В будущем эта технология сможет помочь избавить регион от жестяных бочек, которых на арктическом шельфе накопилось уже довольно довольно много.

«Этому проекту уже два года. Но сейчас ребята его значительно усовершенствовали. Теперь система работает при помощи нейросети, благодаря чему робот уже не перепутает бочку от ГСМ с другим, даже очень похожим предметом. Таким образом, нашим главным последним достижением стала именно точность распознавания объекта. В нашей категории соревновались около 30 проектов. Интересная идея, сложность и стабильная работа — именно эти составляющие, на мой взгляд, помогли одержать нам победу», — отмечает Игорь Лосицкий, тренер команды.