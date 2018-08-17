Приемная кампания в Европейском университете начнется 21 августа

Европейские университет готов принимать документы на поступление, приемная кампания начнется с 21 августа. Об этом «Фонтанке» сообщила Алла Самолетова, руководитель аппарата ректора вуза.

Продлится приемная кампания до 12 сентября. В этом году поступить можно только на программы магистратуры. Студенты приступят к занятием 1 октября. Также вуз обещал восстановить всех, кто был вынужден отчислиться из-за отзыва лицензии.