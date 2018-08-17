Приемная кампания в Европейском университете начнется 21 августа
Европейские университет готов принимать документы на поступление, приемная кампания начнется с 21 августа. Об этом «Фонтанке» сообщила Алла Самолетова, руководитель аппарата ректора вуза.
Продлится приемная кампания до 12 сентября. В этом году поступить можно только на программы магистратуры. Студенты приступят к занятием 1 октября. Также вуз обещал восстановить всех, кто был вынужден отчислиться из-за отзыва лицензии.
Рособрнадзор вернул образовательную лицензию Европейскому университету в начале августа. Сейчас вуз может вести образовательную деятельность по девяти программам.
2 августа ректор ЕУ и номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Николай Вахтин решил покинуть свой пост. Он намерен вернуться к научной работе. Его место займет проректор ЕУ Вадим Волков.
Напомним, Европейский университет в марте 2017 года по решению суда лишили лицензии, после того как Рособрнадзор выявил нарушения в работе вуза. Также учебное заведение выселили из особняка Кушелева-Безбородко, которое он занимал. Студенты и преподаватели выходили с пикетами в защиту учебного заведения.
Читайте также: «Мне больше негде учиться!» — монологи студентов Европейского Университета о причинах закрытия вуза
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.