Лекторий Русского музея анонсировал новый образовательный сезон. В вечерняя время и по выходным дням петербуржцам прочитают лекции по истории русской художественной культуры, древнерусскому искусству, живописи, графике, скульптуре, архитектуре и другим направлениям.

Авторские циклы прочитают известные искусствоведы Русского музея и Санкт-Петербурга: Курбановского А.А., Кривдиной О.А., Станкевич Е.В., Погадаевой С.К., Бернацкой В.Н., Западаловой П.П., Мешалкина М.А., Воеводского И.Э.

Также в программе лектория есть лекции-концерты, подготовленные совместно с Государственной академической капеллой Санкт-Петербурга.

Образовательный сезон открывается 20 сентября. Подробную программу и информацию про абонементы можно посмотреть здесь.

Ранее свою образовательную программу анонсировал лекторий Эрмитажа.