Химики СПбГУ создали железные спирали в десять раз тоньше человеческого волоса

Ученые Санкт-Петербургского государственного университета синтезировали уникальное соединение железа диаметром около 12 миркон — почти в десять раз тоньше человеческого волоса. Про разработку пишет пресс-служба вуза.

Изобретение пригодится для создания сенсоров с высокой чувствительностью, в качестве мини-электромагнитов или индукторов.

Создать настолько тонкое соединение очень не просто, так что прямой синтез микроструктур сложной формы – знаковое достижение для петербургских ученых.

«Метод синтеза, который развивает наша группа, позволяет легко модифицировать состав микроспиралек, введя в структуру другие элементы, и в результате получить микроспиральки двойного оксида или сплава на основе железа. Это значит, что мы можем управлять функциональными свойствами микроспиралек в широком диапазоне для улучшения характеристик изделий на их основе», - говорит один из авторов исследования, старший научный сотрудник СПбГУ кандидат химических наук Лариса Гулина.

Ранее студенты СПбГУ выиграли международную математическую олимпиаду IMC 2018.