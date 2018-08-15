Петербургский студент в пятый раз признан лучшим программистом в мире

23-летний студент ИТМО Геннадий Короткевич в пятый раз подряд победил на международном конкурсе программирования Google Code Jam, который проводится с 2003 года. Такого результата не добивался еще ни один программист.

Вместе с Короткевичем в соревновании участвовали около 60 тысяч человек. В финале студент ИТМО набрал 104 балла и взял 15 000 долларов за первое место. За лидерство с ним боролись программисты из Польши и Японии. Финалисты решали пять алгоритмических задач за четыре часа.

«Я оказался одним из немногих участников, решивших задачу Two-Tiling. Условие простое, похоже на головоломку: есть две детали полимино, как в тетрисе, но необязательно из четырех клеток, и нужно нарисовать фигуру, которую можно замостить одновременно как одной деталью, так и другой. Времени на решение потребовалось много - я потратил около полутора часов. Притом, что все соревнование длилось четыре часа. Хотя за задачу давалось не очень много баллов, именно она и принесла мне победу», — рассказал Короткевич «Российской газете».

Сейчас программист поступает в аспирантуру ИТМО. Он уже сдал на «отлично» один экзамен, причем сделал это удаленно, из Канады, где проходило соревнование.

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