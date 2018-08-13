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Над Финским заливом образовались два водяных смерча

В воскресенье вечером петербуржцы стали свидетелями двух смерчей на Финском заливе. Катаклизм произошел со стороны поселка Лебяжье и был заснят очевидцами на камеру.

Специалисты объясняют, что бояться смерчей не стоит, ведь в северных широтах они часто затухают при подходе к суше. Такие явления происходят, когда холодные потоки воздуха на краях облака сталкиваются с относительно тёплым воздухом над поверхностью воды.

С понедельника по четверг температура воздуха в городе не поднимется выше 22 градусов тепла. Ожидается переменная облачность и кратковременные дожди.  

 

 

Ранее мы писали про жителя Ленобласти, который 7 августа заснял смерч над Ладожским озером.


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