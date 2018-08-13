Над Финским заливом образовались два водяных смерча

Специалисты объясняют, что бояться смерчей не стоит, ведь в северных широтах они часто затухают при подходе к суше. Такие явления происходят, когда холодные потоки воздуха на краях облака сталкиваются с относительно тёплым воздухом над поверхностью воды.

С понедельника по четверг температура воздуха в городе не поднимется выше 22 градусов тепла. Ожидается переменная облачность и кратковременные дожди.