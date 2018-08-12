NASA запустило зонд «Паркер», который первым в истории войдет в атмосферу Солнца

12 августа NASA запустило ракету Delta IV Heavy с солнечным зондом «Паркер», который первым в истории войдет в атмосферу Солнца.

За следующие 8 лет аппарат приблизится к звезде на рекордное расстояние в 6 миллионом километров. Зонд будет изучать солнечный ветер и атмосферу.

Видео с запуском зонда опубликовано в официальном Twitter-аккаунте NASA.