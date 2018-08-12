NASA запустило зонд «Паркер», который первым в истории войдет в атмосферу Солнца
12 августа NASA запустило ракету Delta IV Heavy с солнечным зондом «Паркер», который первым в истории войдет в атмосферу Солнца.
За следующие 8 лет аппарат приблизится к звезде на рекордное расстояние в 6 миллионом километров. Зонд будет изучать солнечный ветер и атмосферу.
Видео с запуском зонда опубликовано в официальном Twitter-аккаунте NASA.
3-2-1… and we have liftoff of Parker #SolarProbe atop @ULAlaunch’s #DeltaIV Heavy rocket. Tune in as we broadcast our mission to “touch” the Sun: https://t.co/T3F4bqeATB pic.twitter.com/Ah4023Vfvn— NASA (@NASA) 12 августа 2018 г.
Запуск зонда состоялся только со второй попытки. Первый старт пришлось отменить из-за проверки передачи данных с ракеты.
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