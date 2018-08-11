Рособрнадзор запретил прием в Санкт-Петербургский институт экономики и управления

Рособрнадзор запретил негосударственному вузу ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский институт экономики и управления» принимать студентов в 2018 году. На сайте ведомства сообщается, что причиной запрета стало «неисполнение предписаний».

Кроме того, Рособрнадзор оставил без лицензии Первый московский юридический институт.

Накануне стало известно, что ведомство вернуло лицензию Европейскому университету. Вузу разрешили вести образовательную деятельность по девяти программам подготовки магистров и четырем программам подготовки аспирантов. Университет намерен восстановить студентов, которые вынуждены были покинуть учебное заведение из-за отзыва лицензии.





Напомним, Европейский университет в марте 2017 года по решению суда лишили лицензии, после того как Рособрнадзор выявил нарушения в работе вуза. Также учебное заведение выселили из особняка Кушелева-Безбородко, которой он занимал. Сотрудники вуза неоднократно заявляли, что планируют вновь получить лицензию. Студенты и преподаватели также выходили с пикетами в защиту учебного заведения.





