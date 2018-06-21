Петербургские археологи нашли мумию у Саяно-Шушенской ГЭС. Ее возраст более двух тысяч лет

Крышку каменного саркофага сняли утром 21 июня. Ученые отмечают, что мумия в «достаточно хорошем состоянии»: «сохранились мягкие ткани, кожа, одежда и утварь». Однако «о происхождении этого человека на данный момент ничего не известно. Необходимы дальнейшие исследования», — отметили в институте. По предварительным данных археологов, мумия относится к 1 веку до нашей эры, другими словами, ей более двух тысяч лет. Петербургские ученые на грант Русского географического общества проводят работы по спасению уникальных археологических памятников в зоне затопления Саяно-Шушенской ГЭС. Находку сделали на могильнике Терезин. К работе с мумией уже приступили реставраторы экспедиции ИИМК РАН.

По материалам «Фонтанки»