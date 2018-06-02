Петербургский Фонд друзей балтийской нерпы получил президентский грант

Фонд друзей балтийской нерпы победил в конкурсе грантов президента Российской Федерации. Ученые смогут приступить к работе по изучению пространственного распределения ладожской кольчатой нерпы, сообщают участники петербургской организации на своей странице во «ВКонтакте».

«Все деньги гранта мы потратим на приобретение устройств спутниковой телеметрии и абонентскую плату за них. В результате планируемой нами работы, мы надеемся получить скажем так фундаментальные знания о биологии этих уникальных представителей фауны России. Добытая информация поможет в понимании очень и очень многих аспектов жизни ладожской нерпы. Теперь осталось только пройти многочисленные согласования и организовать весьма непростую экспедицию», — отметили в Фонде.