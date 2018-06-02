Петербургский Фонд друзей балтийской нерпы получил президентский грант
Фонд друзей балтийской нерпы победил в конкурсе грантов президента Российской Федерации. Ученые смогут приступить к работе по изучению пространственного распределения ладожской кольчатой нерпы, сообщают участники петербургской организации на своей странице во «ВКонтакте».
«Все деньги гранта мы потратим на приобретение устройств спутниковой телеметрии и абонентскую плату за них. В результате планируемой нами работы, мы надеемся получить скажем так фундаментальные знания о биологии этих уникальных представителей фауны России. Добытая информация поможет в понимании очень и очень многих аспектов жизни ладожской нерпы. Теперь осталось только пройти многочисленные согласования и организовать весьма непростую экспедицию», — отметили в Фонде.
На мероприятии был сформирован перечень победителей. В него вошли более 1,5 тыс. некоммерческих неправительственных организаций, которые получат гранты на общую сумму почти 3,15 млрд рублей. Всего на первый конкурс 2018 года было представлено 9175 проектов из 85 регионов страны.
По материалам «ДП»
Фото: https://vk.com/sealrescue
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