Университет ИТМО будет выплачивать стипендии киберспортсменам

Университет ИТМО при поддержке Федерации компьютерного спорта России (ФКС) запустил первые в стране стипендии для киберспортсменов, сообщает официальный сайт ФКС.

Новый вид стипендий будет выплачиваться пяти сильнейшим спортсменам, играющим в CS:Go, Dota 2, Hearthstone, FiFa, Overwatch и другие «дисциплины», которые являются «приоритетными» для вуза.

Для того, чтобы получить стипендию, необходимо набрать более 250 баллов за ЕГЭ, поступить в ИТМО на бюджетную форму обучения и стать победителем конкурса портфолио киберспортсмена. Победители будут получать стипендию в размере 10 тысяч рублей в месяц.

Ранее Университет ИТМО запустил первый научный стендап-клуб «Квантовый потанцевал», участниками которого стали ученые, молодые исследователи и криптомайнеры.