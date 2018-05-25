СПБГУ и Сорбонна подписали соглашение. Студенты смогут получить дипломы обоих вузов

СПбГУ и Сорбонна подписали соглашения о сотрудничестве по итогам переговоров Путина и Макрона 24 мая на полях ПМЭФ. Об этом «Собака.ru» сообщила пресс-служба университета.

Договор предполагает реализацию образовательных программ по модели двух дипломов в области истории, литературы и философии. Поступить на любую из программ можно будет как в СПбГУ, так и в Сорбонне — студенты будут учиться сразу в двух университетах, а по окончании курса получат дипломы обоих вузов.

«Университет активно сотрудничает с ведущими мировыми центрами образования и науки, открывает представительства за рубежом и запускает новые программы с иностранным компонентом. Франция — одно из приоритетных для нас направлений, и мне очень приятно сегодня объявить о начале совместной работы с ведущим вузом этой страны. СПбГУ и Сорбонна создадут три новые магистерские программы в области гуманитарных наук. Уверен, что они будут востребованы и привлекут лучших выпускников российских и французских вузов», — отметил ректор СПбГУ Николай Кропачев.

Стратегии развития новых магистерских программ по истории, философии и литературе определят специально созданные советы, в которые войдут представители СПбГУ и университета Сорбонна. Напомним, в 2017 году совет дополнительной образовательной программы Санкт-Петербургского государственного университета «Французский университетский колледж» возглавил Уго де Шаваньяк.