Петербургский школьник вошел в сборную РФ на Международной олимпиаде по информатике

Школьник из Петербурга Михаил Анопренко был отобран в сборную РФ на Международной олимпиаде по информатике IOI.

Михаил учится в 11 классе Президентского физико-математического лицея № 239. Помимо него в команду вошли 11-классник Рамазан Рахматуллин из Республики Татарстан, 10-классник Владимир Романов из Москвы, и восьмиклассник Егор Лифарь из Москвы.

В этом году учебно-тренировочные сборы впервые проходили на кампусе МФТИ. Школьники были отобраны по результатам Всероссийской олимпиады по информатике РОИ-2018. Еще одним заданием сборов было участие в Открытой олимпиады Азии и Океании по информатике (APIO-2018).

«Я участвую в сборах перед IOI уже не первый раз, и в этом году многое изменилось. Мы проходили туры на кампусе МФТИ. На нынешних сборах задачи были сложнее, чем на Всероссийской олимпиаде школьников по информатике. Здесь я отлично провел почти две недели и завел новых друзей. Волноваться на олимпиадах, особенно международных, - это нормально, но стресс уменьшается, когда приобретаешь опыт», – рассказал нам Михаил Анопренко.



Международная олимпиада школьников по информатике IOI-2018 пройдет в Японии с 1 по 8 сентября 2018 года. На прошлой неделе другой петербургский школьник Захар Яковлев выиграл международную олимпиаду по физике.