Как в Финский залив впервые за 170 лет заплыл кит (и это очень грустная история)
На выходных в районе порта Высоцк в Выборгском заливе обнаружили горбатого кита: на видео видно, как 8 - 10-метровое животное подплывает почти к самому берегу. Мы поговорили с основателем «Фонда друзей балтийской нерпы» биологом и номинантом нашей премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Вячеславом Алексеевым о том, с чем связано это уникальное природное явление, можно ли помочь заблудившемуся животному и что с ним будет дальше.
Это правда кит?
Когда нам прислали первое видео, мы даже не поверили, что это действительно кит. Но после второго ролика сомнений не осталось — это горбатый кит. Плюс мы узнали, что его уже видели в Финляндии – он запутался в сетях, его спасла береговая охрана. Он уже известный персонаж, правда, пока это ему не помогает.
Бывали ли киты так близко к Петербургу?
Появление горбатого кита в наших местах – очень редкое явление. Повезло, что моряки сумели это снять. В последний раз представитель этого вида был в Финском заливе в 1851 году: в Таллине (тогда он назывался Ревелем) рыбаки попали в него гарпуном. В 2006 году два кита были обнаружены в районе Хеля, в Польше, а в 2007 году погибший кит был обнаружен в Латвии, его скелет сейчас выставлен в музее. Самое большое животное в Балтике – это морская свинья размером до 1,5 метров, тогда как длина кита — 8 – 10 метров.
Как он сюда попал?
Скорее всего, кит сбился со своего нормального миграционного пути по Атлантике и через Северное и Балтийское моря приплыл сюда. Финны надеялись, что от них он пойдет на Запад, а он направился на Восток.
Все ли с ним в порядке?
Для кита это стрессовая, неприятная ситуация, здесь много опасностей: суда, сети, он испытывает сложности с охотой, потому что в Выборгском заливе мало некрупных стайных рыб, которыми он питается. Сейчас он блуждает, на кадрах видно, что он в растерянном и подавленном состоянии мечется между судном, с которым столкнулся, и берегом.
Можно ли ему помочь?
В современном мире нет возможности помочь животному такого размера вернуться в естественную среду. Подходящего транспорта просто не существует. Даже если мы представим, что у нас есть достаточно большой грузовой вертолет, который сможет увести его на многие тысячи километров отсюда, мы не можем быть уверены, что он сможет перенести этот стресс.
Все, что мы можем сделать – не гоняться за ним, не пугать его еще больше и не усугублять ситуацию. Мы будем следить за его перемещениями, это уникальная научная информация, она важна для ученых. К тому же, мы сможем предупреждать о приближении животного суда и, в случае чего, помочь ему выбраться из сетей.
Спасется ли он?
Как разрешится ситуация, пока сказать трудно, мы потрясены самим фактом его появления. Сейчас у кита много проблем, он в подавленном состоянии в неестественной среде, но и шанс на спасение, конечно, есть. Мы будем ждать и наблюдать.
Почему это произошло?
Таких историй много: киты почему-то выбрасываются на берег, выходят на мель, и никто не может сказать, в чем причина. Возможно, это влияние действий человека, а, может быть, он просто проспал, задумался и заблудился.
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