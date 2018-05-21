Как в Финский залив впервые за 170 лет заплыл кит (и это очень грустная история)

Можно ли ему помочь?

В современном мире нет возможности помочь животному такого размера вернуться в естественную среду. Подходящего транспорта просто не существует. Даже если мы представим, что у нас есть достаточно большой грузовой вертолет, который сможет увести его на многие тысячи километров отсюда, мы не можем быть уверены, что он сможет перенести этот стресс.

Все, что мы можем сделать – не гоняться за ним, не пугать его еще больше и не усугублять ситуацию. Мы будем следить за его перемещениями, это уникальная научная информация, она важна для ученых. К тому же, мы сможем предупреждать о приближении животного суда и, в случае чего, помочь ему выбраться из сетей.

Спасется ли он?

Как разрешится ситуация, пока сказать трудно, мы потрясены самим фактом его появления. Сейчас у кита много проблем, он в подавленном состоянии в неестественной среде, но и шанс на спасение, конечно, есть. Мы будем ждать и наблюдать.

Почему это произошло?

Таких историй много: киты почему-то выбрасываются на берег, выходят на мель, и никто не может сказать, в чем причина. Возможно, это влияние действий человека, а, может быть, он просто проспал, задумался и заблудился.