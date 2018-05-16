Студенты СПбГУ создали технологию 3D печати зубных коронок, они в 3 раза дешевле обычных

Студенты СПБГУ создали материал, благодаря которому зубные коронки можно сделать в три раза дешевле, сообщает пресс-служба университета.

Этот материал представляет собой гипоаллергенную фотополимерную смолу или «жидкую керамику», с помощью которой печатать коронки можно на 3D-принтере. Технически это выглядит так: сначала смолу обрабатывает лазер, затем она застывает в специальных условиях, после чего ее отправляют в печь на закалку (как это делают со стеклом) и уже после этого смола превращается в сверхпрочный материал.

«Сегодня наш состав проходит механические тесты и тесты на биосовместимость. Выглядит он как обычная прозрачная жидкость чуть гуще воды. В будущем придать зубу необходимый цвет мы сможем с помощью красителей или специальных покрытий для протезов», - рассказал магистрант направления «Химия, физика и механика материалов» Павел Тальянов.

В итоге цена подобной коронки составляет 2 тысячи рублей, в то время как стоимость самого дешевого аналога на рынке - 5,5 тысяч. Помимо этого, при изготовлении коронок способом, который придумали студенты, получается в разы меньше отходов.