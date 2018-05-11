«Одноклассники» запустят онлайн-экскурсии по крупнейшим музеям России на языке жестов

Соцсеть «Одноклассники» запустит платформу с онлайн-экскурсиями по крупнейшим музеям России для слабослышащих людей. В качестве гидов выступят неслышащие сотрудники музеев, которые проведут экскурсии в стриминговом приложении OK Live на языке жестов.

Среди музеев, которые участвуют в проекте — Русский музей, ГМИИ имени Пушкина, музей современного искусства «Гараж», Третьяковская галерея, Московский музей современного искусства и Московский Мультимедиа Арт Музей.

Первую трансляцию проведут в 12 часов 14 мая из Пушкинского музея в Москве. Просмотр онлайн-экскурсии доступен как с телефона (в мобильных приложениях «ОК» на iOS и Android), так и с компьютера. Найти трансляции можно по хэштегу #музейвслух.