Организаторы «Тотального диктанта» опубликовали ошибки в новостях про «Тотальный диктант»
Председатель экспертной комиссии «Тотального диктанта» в Петербурге Светлана Друговейко-Должанская опубликовала ошибки, которые допустили журналисты в материалах про «Тотальный диктант».
Вымышленная героиня Ева Даласкина появилась благодаря одному из участников «Тотального диктанта». Он ослышался и назвал так писателя Евгения Водолазкина. После этого все глупые ошибки приписываются именно Даласкиной.
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