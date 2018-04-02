В Петербурге прекратит работу Норвежский университетский центр

В Петербурге закроют норвежский университетский центр. Это, как объяснил ректор университета Осло Свейн Стелен, связано с российским законодательством и бюрократическими проблемами,

Ранее в центр с проверками приезжали полицейские и сотрудники прокуратуры, которые позже выслали 18 студентов, у которых были проблемы с визами и приглашениями. Организация, проработавшая в городе 20 лет, помогает студентам из Скандинавии, которые проводят в Петербурге исследования для своих научных работ.

22 марта о прекращении всех запланированных мероприятий и программ в России заявил Британский совет. Москва объявила о закрытии Британского совета в РФ и высылке 23 дипломатов в ответ на санкции Лондона после отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. В связи с этими событиями в Петербурге закроется Генеральное консульство Великобритании. Несмотря на это визовые центры страны продолжат обслуживать петербуржцев. 26 марта США, Германия и несколько других стран объявили, что высылают российских дипломатов из-за дела Скрипаля. США также закрывает генконсульство РФ в Сиэтле.

Американское консульство в Петербурге уже прекращало выдачу виз в августе: все собеседования перенесли в Москву. Это было связано с ограничением числа сотрудников дипмиссии, которого потребовала Москва в ответ на американские санкции. В декабре консульство США в Петербурге возобновило свою работу.