Британский совет объявил о завершении работы в России

О прекращении всех запланированных мероприятий и программ в России заявил Британский совет. Соответствующее объявление появилось на сайте организации 22 марта.

«Британскому совету предписано прекратить деятельность в России в соответствии с заявлением Министерства иностранных дел Российской Федерации. В соответствии с этим мы отменили все запланированные мероприятия и программы. Мы глубоко сожалеем об этом и благодарим за ваше понимание», — говорится в сообщении.

Британский совет — международная организация, которая представляет Великобританию в области культуры и образования. «Фонтанка» подробно рассказывала о том, какие события не состоялись бы без его помощи в Петербурге.

Москва объявила о закрытии Британского совета в РФ и высылке 23 дипломатов в ответ на санкции Лондона после отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. В связи с этими событиями в Петербурге закроется Генеральное консульство Великобритании. Несмотря на это визовые центры страны продолжат обслуживать петербуржцев.