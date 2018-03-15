Ученые предсказали аномально высокую температуру в России весь XXI век

Российские ученые рассказали о том, что потепление в нашей стране будет идти на протяжении всего XXI века. Об этом они сообщили во время доклада «Глобальный климат и почвенный покров России».

«Все без исключения современные климатические модели предсказывают потепление климата России в течение всего XXI века, которое заметно превышает среднее глобальное потепление для любого из рассматриваемых сценариев антропогенного воздействия на глобальную климатическую систему»,— следует из публикации.

Сильнее всего мы ощутим подъем температуры зимой. К 2050-му году прогнозируют пик изменения климата на большей части территории России. Ученые ожидают, что на протяжении всего года станет больше дней с аномально высокой температурой. В связи с этим ожидается большое количество лесных пожаров и выделения парниковых газов. «Степь может вытеснить лес за сравнительно небольшое время (буквально десятки лет), в то время как леса заселяют новые области гораздо медленнее (десятки-сотни лет)», - отметили докладчики.