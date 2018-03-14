ЕГЭ по китайскому появится в России в 2019 году

В России разработали устную и письменную часть экзамена по китайскому языку. Рособрнадзор готов включить его в перечень ЕГЭ. В целом работа по внедрению языка Поднебесной в экзамен велась на протяжении трех лет: помимо заданий, ведомство вело подготовку кадров для проверки экзаменов.

По словам главы ведомства Сергея Кравцова, экзамен по китайскому языку могут включить в перечень ЕГЭ уже в 2019 году. В 2018 году никаких серьезных содержательных изменений в ЕГЭ не будет.

В настоящее время в России можно сдать ЕГЭ по четырем иностранным языкам: английскому, немецкому, французскому и испанскому.