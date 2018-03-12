Стэнфордский университет прекратил отправку студентов в Россию из-за повышенной опасности

Стэнфордский университет прекратил отправлять своих студентов в Россию из-за повышения уровня опасности в стране по решению Государственного департамента США. Опасность достигла третьего уровня и несет «значительный риск для здоровья и безопасности».

«Террористы могут без предупреждения атаковать туристические места, транспортные хабы, торговые центры и местные госучреждения. Местные банды похищают граждан США и других иностранцев за выкуп. Есть достоверные сообщения об арестах, пытках и внесудебных убийствах геев в Чечне», — отмечается в сообщении Госдепа.

Руководитель учебных программ университета Рамон Сальдивар сообщил, что отмена стажировок в России стала единственным изменением в летней учебной программе.