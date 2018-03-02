«Я уже больше 10 лет живу с вживленным чипом в руке»

Детство и переезд из Петербурга в США

Мой прапрадед был выходцем из Голландии и занимался строительством кораблей — в свое время он приехал в Петербург по приглашению Петра I возводить город, и остался тут. У меня было классическое петербургское детство и юность: музыкальная школа по классу кларнета, учеба в Консерватории и выступления в Филармонии. Одновременно с этим ходил в секцию по гребле — у нас была своя команда Петроградской стороны, я даже стал чемпионом города. Два хобби постоянно вызывали конфликт: профессор по кларнету регулярно ругался, когда я приходил на уроки с руками в мозолях после тренировки.

Родители были инженерами: папа — конструктор, мама — химический технолог. Отец всегда говорил, что нужно иметь стабильное прикладное образование — поэтому параллельно музыкальной, я получал и техническую специальность.

До 21 года я развивался в двух направлениях, пока не выиграл стипендию в MIT (Массачусетский Технологический Университет) и мне предложили переехать учиться и работать в Бостон. Я не раздумывал — это была мечта детства. Кларнет хоть и взял с собой, но понимал, что буду заниматься высокими технологиями.

Разработка чипов

Один из моих дипломных проектов в MIT был связан с биохакингом, а именно с созданием микрочипов для вживления в тело человека. Мы хотели сделать небольшой носитель, который может работать длительное время и использоваться для разных задач, в том числе получения GPS-сигнала со спутника.

Я захотел вживить разработку в себя, как и положено ученым. Но в штатах сделать это сложно: хирурги просили сертификат медицинской организации — это процедура дорогая, да и заняла бы 5-6 лет. В итоге нашел татуировщика, который вставлял пирсинг — в начале 2000-х, это было страшно популярно. Он согласился, а следующие несколько лет мы улучшали технологию, меняли программное обеспечение и находили различные применения нашей разработке.

Мой чип

Чип, который сейчас вживлен в мою руку, позволяет считывать информацию о паспорте, кредитных картах и медицинской страховке. В России это еще не так широко используется, поэтому тут я применяю его лишь для бесконтактной оплаты.

Я отказался от визиток — их заменяет чип, где записаны мои номера телефонов и другие персональные данные. Ключ от офиса также «вшит»: во все наши помещения с высоким уровнем доступа я прохожу, приложив руку. На досмотрах в аэропорту чип нигде не пищит, потому что он достаточно маленький, да и для МРТ нет никаких ограничений.