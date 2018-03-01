СПбГУ и «Яндекс» будут вместе готовить бакалавров по математике

Компания «Яндекс» договорилась с Санкт-Петербургским государственным университетом (СПбГУ) о совместной подготовке бакалавров по математике. Об этом «Собака.ru» сообщила пресс-служба университета. Стороны разработают несколько учебных курсов, которые позволят студентам получить прикладные знания в области компьютерных наук.

«В России пока мало образовательных программ, которые знакомят с современными исследованиями в области математики и информатики. Мы же делаем на это ставку — в учебном плане много предметов, на которых ребята будут изучать новейшие разработки. Коллеги из "Яндекса" нам в этом очень помогут — потому что они каждый день применяют новые технологии в своей работе», — рассказал Станислав Смирнов, лауреат Филдсовской премии, председатель совета образовательной программы «Математика» в СПбГУ.

Студенты пройдут курсы по алгоритмам и структурам данных, машинному обучению, параллельным вычислениям и большим данным. Преподавателями будут сотрудники «Яндекса» и Computer Science Center. Лучших студентов пригласят в компанию на стажировку.

Проект запустят в 2018 году. Благодаря сотрудничеству с «Яндексом» университет сможет увеличить число бесплатных мест по специальности «Математика» с 50 до 70.