В Петербурге Александр Друзь сдал ЕГЭ на максимальные 100 баллов

20 февраля родители старшеклассников, а также известные люди сели за парты, чтобы сдать ЕГЭ по русскому. В экзамен вошли восемь заданий, включая небольшое эссе, анализ текста и тест по орфоэпии. Результаты ЕГЭ объявили в четверг, 22 февраля, передает 78.ru.

В числе тех, кто пришел на экзамен, оказались четырехкратный обладатель хрустальной совы интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?» Александр Друзь и филолог, преподаватель СПБГУ Светлана Друговейко-Должанская. Оба они набрали максимальные 100 баллов.

У Александра Друзя в конце февраля должен выйти путеводитель по Петербургу. Светлана Друговейко-Должанская специально для «Собака.ru» подвела итоги 2017 года и рассказала о слове «хайп», а также проанализировала культурный феномен группы «Ленинград».