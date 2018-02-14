Миллиардер Ротенберг запустит лекции для защиты подростков от дурного влияния улиц

Миллиардер Аркадий Ротенберг запустит «развлекательно-развивающий» проект «Кругозор» для подростков.

В его основу войдут бесплатные лекции, с помощью которых бизнесмен планирует оградить детей и подростков от «негативного воздействия улицы». Первые лекции планируют проводить в Москве и Петербурге. Также проект будет продвигаться в мессенджере Telegram и соцсети «ВКонтакте».

Ротенберг уже работал в сфере образования в издательском доме «Просвещение», и подчеркнул, что новый проект не преследует финансовую выгоду. Кто будет спонсором проекта, не уточняется. 

Аркадий Ротенберг  является заслуженным тренером и заслуженным работником физической культуры РФ, доктором педагогических наук, автором более 30 учебно-методических и научных работ в сфере организации и управления тренировочным процессом.


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