Миллиардер Ротенберг запустит лекции для защиты подростков от дурного влияния улиц

Миллиардер Аркадий Ротенберг запустит «развлекательно-развивающий» проект «Кругозор» для подростков.

В его основу войдут бесплатные лекции, с помощью которых бизнесмен планирует оградить детей и подростков от «негативного воздействия улицы». Первые лекции планируют проводить в Москве и Петербурге. Также проект будет продвигаться в мессенджере Telegram и соцсети «ВКонтакте».

Ротенберг уже работал в сфере образования в издательском доме «Просвещение», и подчеркнул, что новый проект не преследует финансовую выгоду. Кто будет спонсором проекта, не уточняется.

Аркадий Ротенберг является заслуженным тренером и заслуженным работником физической культуры РФ, доктором педагогических наук, автором более 30 учебно-методических и научных работ в сфере организации и управления тренировочным процессом.