СПБГУ проведет открытые лекции с лауреатом Филдсовской премии и ведущими учеными мира

8 февраля СПБГУ отмечает свой 294-й день рождения. В честь этого университет приглашает петербуржцев на открытые лекции с ведущими учеными России и мира. Лекции пройдут 26 февраля в здании Двенадцати коллегий.

Спикеры расскажут о том, где в обычной жизни можно встретить математические теории и формулы, как курение и силиконовые импланты влияют на иммунитет, и что происходит в мозге во время изучения иностранных языков.

Среди лекторов - лауреат Филдсовской премии, профессор Женевского университета Станислав Смирнов, руководитель лаборатории «Мозаика аутоиммунитета СПбГУ, основатель и руководитель Центра аутоиммунных заболеваний в Израиле Иегуда Юлиус Шенфельд, заведующий кафедрой нанофизики и фотоники университета Саутгемптона (Великобритания) Алексей Кавокин, руководитель лаборатории поведенческой нейродинамики СПбГУ и лаборатории магнитно-электро- энцефалографических исследований в городе Аархус (Дания) Юрий Штыров и многие другие.

28 января (по новому стилю - 8 февраля) 1724 года Пётр I подписал указ об учреждении Академии наук, где говорилось и об Университете: «К расположению художеств и наук употребляются обычайно два образа здания: первый образ называется Университет; второй Академия или социетет художеств и наук».