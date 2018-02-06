Петербургские ученые нашли в Антарктиде древнейший лед на планете

На российской антарктической научной станции «Восток» нашли древнейший лед на планете. Об этом сообщает «Бумага» со ссылкой на участника экспедиции, сотрудника Института Арктики и Антарктики Алексея Екайкина.

По его словам возраст найденного льда — как минимум 1,3 миллиона лет. До этого момента самым древним льдом на Земле считался так называемый голубой лед из Сухих Долин возле американской станции Мак-Мердо. Его возраст — около 1 миллиона лет.

«Лед будет доставлен в лабораторию изменений климата и окружающей среды Арктического и антарктического НИИ в Санкт-Петербурге, где мы будем изучать газовый и изотопный состав этого льда. Это позволит изучить климатические условия на нашей планете более миллиона лет назад», - рассказал ученый.

В интервью изданию Екайкин объяснил, что открытие важно для изучения прошлого Земли и процессов изменения климата на планете - ледяные слои полярных ледников хранят информацию о тех условиях, в которых они сформировались.

Причина глобальных климатических изменений, во время которых на планете увеличились циклы оледенения и межледниковья не ясна, но ученые полагают, что дело в изменившейся концентрации углекислого газа в атмосфере. Чтобы прояснить этот вопрос, как раз и нужен антарктический древний лед, поскольку только он содержит в себе древний воздух нашей планеты.