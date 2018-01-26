Создатели «Проекта 1917» запустили документальную игру «Карта России»

Студия «История будущего», разработавшая «Проект 1917», запустила документальную игру «Карта России», в рамках которой любой пользователь сможет стать участником главных событий ХХ века - от Гражданской войны до перестройки. Также можно прочитать заметки героев эпох: Коллонтай, Горького, Болдырева и многих других.

Каждую неделю 2018 года на сайте будут публиковать новую серию игры и очередную порцию инфографики, которая поможет разобраться в истории России ХХ века.