Создатели «Проекта 1917» запускают сайт, посвященный Гражданской войне
Студия «История будущего», разработавшая «Проект 1917», запускает новый сайт, посвященный Гражданской войне, где любой сможет пережить этот период истории вместе с героями эпохи. Так, можно прочитать заметки, датированные 1918 годом, от Нестора Махно, Максима Горького, Александра Замараева и многих других.
Гражданская война в России явилась итогом революционного кризиса, поразившего страну в начале XX века, начавшегося с революции 1905—1907 годов, усугубившегося в ходе мировой войны и приведшего к падению монархии, хозяйственной разрухе, глубокому социальному, национальному, политическому и идейному расколу общества. Кульминацией этих событий стала ожесточённая война в масштабах всей страны между вооружёнными силами советской власти, Белого движения и сепаратистов при вмешательстве Центральных держав и Антанты. Гражданская война закончилась установлением советской власти на большей части территории бывшей Российской империи.
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