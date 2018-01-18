Создатели «Проекта 1917» запускают сайт, посвященный Гражданской войне

Гражданская война в России явилась итогом революционного кризиса, поразившего страну в начале XX века, начавшегося с революции 1905—1907 годов, усугубившегося в ходе мировой войны и приведшего к падению монархии, хозяйственной разрухе, глубокому социальному, национальному, политическому и идейному расколу общества. Кульминацией этих событий стала ожесточённая война в масштабах всей страны между вооружёнными силами советской власти, Белого движения и сепаратистов при вмешательстве Центральных держав и Антанты. Гражданская война закончилась установлением советской власти на большей части территории бывшей Российской империи.