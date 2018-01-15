100-летний практикующий археолог из Петербурга: «Наука – не ради заработка, это духовная потребность»

Почему вы решили посвятить свою жизнь археологии?

В.П.: В тот городок, где я жил, приехала эрмитажница Пчелина Евгения Георгиевна. Она занималась Кавказом, в частности осетинами, аланами. Я послушал ее доклад и мне стало интересно. В то время я работал в школе учителем истории, но мне хотелось заняться чем-то более серьезным. К тому же, у меня уже было университетское образование. В 1941 году я окончил исторический факультет Одесского Университета и жаждал найти необычную работу. Я тогда был молодым и красивым. Мне было 30 лет.

Вы помните свою первую археологическую находку?

В.П.: Я жил в Южной Осетии, в Цхинвали. Земли там древние, и я это ощущал. Я проводил разведки, прогулки. Не специальные, а любительские. Только сошел снег, и мне посчастливилось найти медный топорик, который вымыло из земли из какого-то погребения. Я понял, что, проводя такие работы, я могу наткнуться на интересные артефакты. Местные археологи заинтересовались этим топориком, это тоже произвело на них впечатление. Я еще тогда не все понимал, но с этого все началось. Меня всегда интересовали истоки, начало, зарождение, развитие.

Какое, на ваш взгляд, ваше главное профессионально достижение?

В.П.: Это, безусловно, открытие пещеры Кударо в горах Южной Осетии на высоте 1600 метров над уровнем моря. Ей около 500 тысяч лет и там находятся очень древние слои, на каменном дне лежат предметы ашельской эпохи. Много других находок было, но эта самая значимая. Было много экспедиций в южных областях, потому что они были заселены человеком в первую очередь. Я исследовал природные убежища древних людей в скальных пещерах, там, в отличие от открытых памятников, сохранились отложения, содержащие остатки материальной культуры.

Е.В.: Мы исследовали и открытого типа памятники тоже. Василий Прокофьевич закончил работать в поле только два года назад. В последнее время мы ездили в Армению. Мы нашли там орудия древнее, чем в Африке, им около 1млн 850 тысяч лет. Видимо, там было самостоятельное формирование каменных индустрий такого рода.