100-летний практикующий археолог из Петербурга: «Наука – не ради заработка, это духовная потребность»
13 января исполнилось 100 лет старейшему практикующему археологу мира петербуржцу Василию Прокофьевичу Любину. Мы поговорили с юбиляром и его женой археологом Еленой Владимировной Беляевой о том, с чего началась его любовь к науке, как будет выглядеть человек будущего и как спустя век жизни сохранять ясный ум.
Почему вы решили посвятить свою жизнь археологии?
В.П.: В тот городок, где я жил, приехала эрмитажница Пчелина Евгения Георгиевна. Она занималась Кавказом, в частности осетинами, аланами. Я послушал ее доклад и мне стало интересно. В то время я работал в школе учителем истории, но мне хотелось заняться чем-то более серьезным. К тому же, у меня уже было университетское образование. В 1941 году я окончил исторический факультет Одесского Университета и жаждал найти необычную работу. Я тогда был молодым и красивым. Мне было 30 лет.
Вы помните свою первую археологическую находку?
В.П.: Я жил в Южной Осетии, в Цхинвали. Земли там древние, и я это ощущал. Я проводил разведки, прогулки. Не специальные, а любительские. Только сошел снег, и мне посчастливилось найти медный топорик, который вымыло из земли из какого-то погребения. Я понял, что, проводя такие работы, я могу наткнуться на интересные артефакты. Местные археологи заинтересовались этим топориком, это тоже произвело на них впечатление. Я еще тогда не все понимал, но с этого все началось. Меня всегда интересовали истоки, начало, зарождение, развитие.
Какое, на ваш взгляд, ваше главное профессионально достижение?
В.П.: Это, безусловно, открытие пещеры Кударо в горах Южной Осетии на высоте 1600 метров над уровнем моря. Ей около 500 тысяч лет и там находятся очень древние слои, на каменном дне лежат предметы ашельской эпохи. Много других находок было, но эта самая значимая. Было много экспедиций в южных областях, потому что они были заселены человеком в первую очередь. Я исследовал природные убежища древних людей в скальных пещерах, там, в отличие от открытых памятников, сохранились отложения, содержащие остатки материальной культуры.
Е.В.: Мы исследовали и открытого типа памятники тоже. Василий Прокофьевич закончил работать в поле только два года назад. В последнее время мы ездили в Армению. Мы нашли там орудия древнее, чем в Африке, им около 1млн 850 тысяч лет. Видимо, там было самостоятельное формирование каменных индустрий такого рода.
Вы жили в разные периоды истории страны. Когда условия для занятия археологией были благоприятнее?
В.П.: Меня никогда нельзя было остановить. Я всегда занимался тем, чем хочу. Сначала все было на голом личном интересе. Неважно, были ли деньги и условия – все равно я делал то, что мне нравилось.
Е.В. Кардинальных перемен не было. В любое время, если вы идете на кафедру археологии, вы заранее знаете, что денег не заработаете. Скорее всего, вы будете их искать где-то и даже вкладывать свои.
В.П.: Археология – не ради заработка, не ради оклада или каких-то удобств, привилегий. Это духовная потребность. Найти истоки, проследить процесс развития – это очень интересно. Ученые, как правило, следует своим увлечениям. А благо можно найти в чем-то другом.
В вашем недавнем интервью вы сказали: «Человек будет развиваться дальше, как и все живое в природе. Движение вперед будет наблюдаться в человеческом сознании». Каким вам представляется человек будущего?
В.П.: Очевидно, что увеличится голова, мозговая серая масса. Человек, конечно, будет меняться, он все еще несовершенен и незакончен. Как это будет? Трудно сказать, но интеллект будет развиваться. Вряд ли будет деградация, разве что с Землей произойдет какое-то воздействие окружающей среды.
Если период глобального потепления продолжится, человек внешне тоже будет меняться?
Е.В. Почему, например, в Африке народ темного цвета? Из-за ультрафиолета. Это адаптация. Естественный отбор – это когда происходят мутации, потом выживают те, кто лучше приспособлен. Изменения могут быть самыми разными. Какая из них окажется полезной, сейчас сказать нельзя. В какой-то момент начнут рождаться люди с лишними конечностями. Вдруг это окажется полезным? И это распространится. Это цепь случайностей.
Василий Прокофьевич, как поддерживать себя в таком же состоянии здоровья? У Вас есть секрет долголетия?
В.П.: Секреты несложные. Вести здоровый образ жизни, не растрачивать себя по пустякам. Я не заглядываю в рюмочную, не курю, а все свои силы вкладываю в интересные дела. Жизнь разнообразна, наполнена, просто не нужно себя разбазаривать впустую. Я стремлюсь вперед, ко всему отношусь с исследовательским интересом – мне по-прежнему нравится все анализировать, разбираться и расшифровать.
Текст: Евгения Симакова
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