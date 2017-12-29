От Черниговской до Толстой: 6 лекций, чтобы прочитать на каникулах
Свободное время лучше всего потратить на саморазвитие. Мы выбрали шесть отличных рассказов известных ученых, писателей, режиссеров и журналистов о мозге, памяти, культуре и сексе.
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Свободное время лучше всего потратить на саморазвитие. Мы выбрали шесть отличных рассказов известных ученых, писателей, режиссеров и журналистов о мозге, памяти, культуре и сексе.
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