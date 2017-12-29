От Черниговской до Толстой: 6 лекций, чтобы прочитать на каникулах

Свободное время лучше всего потратить на саморазвитие. Мы выбрали шесть отличных рассказов известных ученых, писателей, режиссеров и журналистов о мозге, памяти, культуре и сексе.

«Все человечество спятило», – Татьяна Черниговская рассказывает о мате, психическом здоровье, восстании машин, а также мужских и женских особенностях мозга.  

«Времена в нашей истории всегда плохие», – Алексиевич, Сокуров, Додин, Смирнов, Сапрыкин и Панюшкин о гуманистических идеалах. 

«Все человечество спятило», – Татьяна Черниговская рассказывает о мате, психическом здоровье, восстании машин, а также мужских и женских особенностях мозга.  

«Принцип "отношения на века" больше не работает»: Арина Холина о пользе измен.  

«Пацаны – исчезающая реальность»: историк из Европейского Университета о молодежных уличных группировках.  

Исследователь новых медиа Лев Манович о революции в культуре в эпоху Instagram  

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Автор: sobaka
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